Власти рассказали, почему в Москве закрываются рестораны

Омбудсмен ресторанного бизнеса Москвы, основатель сети ресторанов Сергей Миронов рассказал изданию «Подъем», что рестораны в столице закрываются не из-за повышения НДС, а из-за рынка готовой еды.

«Это магазины, которые никогда не работали как общепит, открыли у себя столики. Это очень серьезно отнимает деньги у ресторанов. Потому что раньше человек зашел в магазинчик, потом зашел в кафе перекусил и пошел домой. А теперь он в магазине и перекусывает», — поделился эксперт.

Еще одной «проблемой» для ресторанов Миронов назвал доставку готовой еды домой. Кроме того, для магазинов действуют менее строгие правила, регламентирующие продажу готовой еды, нежели для ресторанов.

Также Миронов добавил, что в ресторанном бизнесе есть нехватка сотрудников, так как «людей становится меньше с пандемии».

20 января Telegram-канал Baza сообщал, что в Москве закрылось рекордное с пандемии COVID-19 количество ресторанов. Масштаб сопоставим с периодом COVID-19, когда из-за локдаунов закрылись около 455 столичных ресторанов и баров.

По словам ресторатора Дмитрия Левицкого, волна сегодняшних закрытий началась еще в 2024 году. Тогда причиной стал резкий спад спроса. В этом году заведения столкнулись с ростом расходов из-за увеличения НДС.

