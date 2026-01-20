Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюСтолкновение поездов в ИспанииПереговоры о мире на Украине

Власти рассказали, почему в Москве закрываются рестораны

Омбудсмен Миронов: рестораны в Москве закрываются из-за рынка готовой еды
Vitalii Cheban/Shutterstock/FOTODOM

Омбудсмен ресторанного бизнеса Москвы, основатель сети ресторанов Сергей Миронов рассказал изданию «Подъем», что рестораны в столице закрываются не из-за повышения НДС, а из-за рынка готовой еды.

«Это магазины, которые никогда не работали как общепит, открыли у себя столики. Это очень серьезно отнимает деньги у ресторанов. Потому что раньше человек зашел в магазинчик, потом зашел в кафе перекусил и пошел домой. А теперь он в магазине и перекусывает», — поделился эксперт.

Еще одной «проблемой» для ресторанов Миронов назвал доставку готовой еды домой. Кроме того, для магазинов действуют менее строгие правила, регламентирующие продажу готовой еды, нежели для ресторанов.

Также Миронов добавил, что в ресторанном бизнесе есть нехватка сотрудников, так как «людей становится меньше с пандемии».

20 января Telegram-канал Baza сообщал, что в Москве закрылось рекордное с пандемии COVID-19 количество ресторанов. Масштаб сопоставим с периодом COVID-19, когда из-за локдаунов закрылись около 455 столичных ресторанов и баров.

По словам ресторатора Дмитрия Левицкого, волна сегодняшних закрытий началась еще в 2024 году. Тогда причиной стал резкий спад спроса. В этом году заведения столкнулись с ростом расходов из-за увеличения НДС.

Ранее стало известно, сколько россияне потратили в декабре.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27664327_rnd_6",
    "video_id": "record::376c5aa5-1033-4acb-9a06-715950900809"
}
 
Теперь вы знаете
Россияне ностальгируют по 2016 года. Чем он так запомнился?
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+