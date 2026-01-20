«Мизерная сумма»: эксперт опроверг рекордные закупки российских лекарств Европой

Европа продолжает покупать у России лекарства, но объемы этих закупок в разы ниже, чем в былые годы. Если раньше приобретались преимущественно препараты для гуманитарных целей в интересах третьих стран, то сегодня лидируют дженерики, заявил НСН директор компании DSM Group Сергей Шуляк.

Так он прокомментировал сообщение о том, что за январь-ноябрь 2025 года объем экспорта российских лекарств в Евросоюз превысил €30 млн, что стало рекордным показателем с 2020 года. По словам эксперта, речь идет не об инновационных препаратах, а об аналогах оригинальных лекарств, то есть дженериках.

«Раньше Европа закупала у нас антибиотики и прочие лекарства для того, чтобы их поставлять по гуманитарным целям в Африку. А сейчас даже 30 миллионов евро — мизерная сумма, — подчеркнул он. — Она обеспечивалась за счет «Нижфарм», через который продолжает вести закупки даже недружественная Германия».

Россия в свою очередь также не приостанавливает закупку лекарств у ЕС, однако по этому показателю первое место вскоре займет Индия, добавил Шуляк.

Ключевым торгово-экономическим партнером России, в том числе на фармрынке, является Германия, отметил директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов. По его словам, она выступает производственным хабом Европы, который обеспечивает потребности России, а сама сфера закупок довольно обширна.

«В том числе есть препараты, которые уже имеют достаточно большое количество аналогов, но они пользуются спросом на территории нашей страны, потребители обращаются к этим продуктам, соответственно, ведутся закупки, — пояснил он. — Некоторых лекарств у нас нет — отдельные препараты для лечения онкологии».

Он также отметил, что среди крупных поставщиков особое место занимают такие страны, как Казахстан, Франция и Швейцария.

Напомним, согласно статистике Евростата, в сравнении с 2024 годом поставки лекарств из РФ в ЕС выросли в полтора раза. Крупнейшими импортерами российских медикаментов в Европе стали Словения и Венгрия. На долю Словении пришлось около 67% всех закупок, Венгрия обеспечила еще 29% поставок. Наиболее заметный рост импорта за год зафиксирован в Швеции, где объем закупок увеличился в четыре раза — до €403,7 тыс. В Словении и Венгрии поставки выросли примерно вдвое — до €20,04 млн и €8,6 млн соответственно.

