В Гренландии собираются проводить учения круглый год после угроз Трампа

Объединенное арктическое командование Дании расширяет масштабы военных учений в Гренландии и может проводить их круглый год на фоне усиления давления со стороны США. Об этом заявил глава командования в Гренландии, генерал-майор Серен Андерсен местной газете Sermitsiaq.

«В течение года вы увидите, как мы будем заниматься разными видами деятельности, которые будут постоянно сменяться. Необязательно, чтобы учения проводились постоянно, но если вы хотите защитить Гренландию и северный фланг НАТО, вам необходимо тренироваться. Это касается как датских подразделений, которые не привыкли к этому месту, так и наших союзников», — отметил он.

Генерал-майор подчеркнул, что во время тренировок военные учатся защищать критически важную инфраструктуру в Нууке и Кангерлуссуаке, в основном порты и аэропорты.

Также издание отмечет, что в 2025 году НАТО трижды проводило учения в Гренландии, а именно в июле, августе и сентябре 2025 года. Теперь же операция будет длиться год, и в НАТО «постараются распределить взносы союзников» в течение года так, чтобы «снизить нагрузку на гренландское общество и инфраструктуру», пишет издание.

5 января 2026 года президент США Дональд Трамп заявил об амбициях американцев по захвату Гренландии для обеспечения своей нацбезопасности. Власти острова выступили против такого сценария, а европейские страны НАТО заявили о проведении совместной разведывательной миссии в Гренландии под названием «Арктическая выносливость».

В ответ президент США Дональд Трамп пригрозил странам-участникам учений 10%-ми пошлинами, которые планируется ввести с 1 февраля 2026 года, с 1 июня их могут поднять их уже до 25%. Страны Евросоюза же рассматривают возможность принятия ответных мер.

Ранее в датском парламенте назвали условие для начала войны с США.