Депутат предложил ограничить число банковских счетов для мигрантов

Депутат Луговой предложил ограничить для мигрантов число счетов в банке
Наталья Селиверстова/РИА Новости

В России необходимо ограничить число банковских счетов, которые могут открывать иностранные граждане. Такое мнение высказал первый заместитель председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой на пленарном заседании, передает ТАСС.

Депутат предлагает на законодательном уровне установить: «один мигрант — один банк. Один счет в каждом банке». Чем обоснована необходимость такой инициативы, он не обосновал.

Сейчас российские банки могут оформлять счета мигрантам по внутренним документам иностранных государств. По мнению Лугового, банки нужно обязать открывать счета мигрантам только по загранпаспортам.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин на заседании нижней палаты парламенты поддержал эту идею и поручил проработать предложение по установлению лимита.

На прошлой неделе стало известно, что в России планируют применять искусственный интеллект для управления рисками в сфере миграции.

Ранее в РФ назвали нелегальную миграцию реальной угрозой нацбезопасности.

