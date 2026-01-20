Директор Аллегровой рассказал, как певица отпразднует 74-летие

Директор Ирины Аллегровой Владимир Квятковский рассказал, что певица не будет устраивать большое торжество в честь своего 74-летия. Он признался «Газете.Ru», что артистка всегда празднует дни рождения с семьей.

Представитель вокалистки поделился, что сам еще не успел поздравить Аллегрову. Однако он отметил, что обязательно это сделает.

«Планирует праздновать как-то. Но она отмечает только дома, в окружении близких и родных. Сам еще не поздравил ее, попозже. Она отдыхает пока», — рассказал Владимир Квятковский.

В соцсетях одним из первых Ирину Аллегрову поздравил композитор Игорь Крутой. Он рассказал об их многолетнем сотрудничестве и проговорился о свадьбе сына певицы.

«Твоего Сашку мы женили, так что теперь будем ждать (страшно сказать) правнуков... И не бросай нас — простых смертных. Записывай и выпускай песни, а, главное, кайфуй от жизни!» — написал Игорь Крутой.

Ирина Аллегрова уже несколько лет редко появляется на публике и практически не выступает на концертах. В конце 2025 года СМИ публиковали новости, что певица согласилась на корпоративы за 25 млн рублей. Но Владимир Квятковский эту информацию опроверг. Он заявил, что артистка отказывается от заказов после начала СВО.

Ранее Ирина Аллегрова отсудила у москвича больше миллиона рублей.