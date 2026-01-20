Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюСтолкновение поездов в ИспанииПереговоры о мире на Украине
Культура

Директор Аллегровой рассказал, как певица отпразднует 74-летие

Директор Аллегровой Квятковский заявил, что она отметит 74-летие дома с семьей
Максим Блинов/РИА Новости

Директор Ирины Аллегровой Владимир Квятковский рассказал, что певица не будет устраивать большое торжество в честь своего 74-летия. Он признался «Газете.Ru», что артистка всегда празднует дни рождения с семьей.

Представитель вокалистки поделился, что сам еще не успел поздравить Аллегрову. Однако он отметил, что обязательно это сделает.

«Планирует праздновать как-то. Но она отмечает только дома, в окружении близких и родных. Сам еще не поздравил ее, попозже. Она отдыхает пока», — рассказал Владимир Квятковский.

В соцсетях одним из первых Ирину Аллегрову поздравил композитор Игорь Крутой. Он рассказал об их многолетнем сотрудничестве и проговорился о свадьбе сына певицы.

«Твоего Сашку мы женили, так что теперь будем ждать (страшно сказать) правнуков... И не бросай нас — простых смертных. Записывай и выпускай песни, а, главное, кайфуй от жизни!» — написал Игорь Крутой.

Ирина Аллегрова уже несколько лет редко появляется на публике и практически не выступает на концертах. В конце 2025 года СМИ публиковали новости, что певица согласилась на корпоративы за 25 млн рублей. Но Владимир Квятковский эту информацию опроверг. Он заявил, что артистка отказывается от заказов после начала СВО.

Ранее Ирина Аллегрова отсудила у москвича больше миллиона рублей.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27664183_rnd_6",
    "video_id": "record::0618c36d-6f88-4317-84fa-51d94cb029a1"
}
 
Теперь вы знаете
Россияне ностальгируют по 2016 года. Чем он так запомнился?
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+