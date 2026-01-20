Размер шрифта
Общество

Дело пилота, посадившего самолет в поле, направили обратно в прокуратуру

Омский суд направил назад в прокуратуру дело пилота, посадившего самолет в поле
Алексей Мальгавко/РИА Новости

Омский областной суд утвердил возвращение в прокуратуру дела пилота Сергея Белова, который посадил самолет в поле под Новосибирском. Об этом сообщил РИА Новости его адвокат Сергей Степаньянц.

«Суд оставил прежнее решение без изменений», — сказал он.

12 сентября 2023 года самолет «Уральских авиалиний» Airbus A320, выполнявший рейс из Сочи в Омск, совершил аварийную посадку на пшеничном поле в районе села Каменка Новосибирской области. Экипаж принял решение о посадке в поле из-за аварийной ситуации — отказа гидравлической системы. Пилоты обсуждали это на аудиозаписи, сделанной перед посадкой.

В результате приземления медицинская помощь понадобилась только пяти пассажирам. Глава Омской области Виталий Хоценко назвал летчиков героями.

Однако в сентябре 2025 года дело об аварийной посадке самолета под Новосибирском поступило в суд. По версии следствия, Белов, налетавший в общей сложности свыше 8 тыс. часов, принял ряд ошибочных решений.

Ранее пилот, совершивший жесткую посадку под Новосибирском, объяснил свое решение.

