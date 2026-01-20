Размер шрифта
Общество

В Красноярском крае ожидаются аномальные морозы

Аномальные морозы прогнозируют в Красноярском крае 21 и 22 января
skywings00/Shutterstock/FOTODOM

В МЧС России по Красноярскому краю предупредили местных жителей о надвигающихся аномальных морозах, которые задержатся в регионе на два дня — 21 и 22 января. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В сводке отмечается, что в центральных районах региона 21 и 22 января столбик термометра местами покажет до -47°С.

В МЧС добавили, что это ниже климатической нормы почти на 20°С, и призвали жителей по возможности оставаться в эти дни дома.

В ближайшее время сибирский антициклон придет и в Центральную Россию, принеся с собой мощные арктические морозы. Температура воздуха местами опустится ниже -30°С.

Как сообщил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов, морозы начнут усиливаться в середине недели с востока — с Коми и Кировской области, а к четвергу дойдут до центра. Пик похолодания он спрогнозировал на выходные, отметив, что в Москве и области похолодает до -20…-25°С . А на северо-востоке центральных регионов, в том числе в Костроме, Иваново, Владимире, температура воздуха опустится до -30°С. Такие же сильные морозы ожидаются в Нижнем Новгороде.

Ранее эксперт назвал причину сильного снегопада в Москве.

