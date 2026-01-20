Размер шрифта
Россияне убили мужчину и бросили тело около ж/д-путей, это попало на видео

В Обнинске мужчин обвинили в убийстве человека, найденного около ж/д-путей 
Жителей Обнинска подозревают в убийстве человека. Об этом сообщает управление СК РФ по Калужской области.

По версии следствия, двое мужчин во время ссоры избили 35-летнего пострадавшего до смерти. Чтобы скрыть следы преступления, они закинули тело в тележку продуктового магазина и привезли к железной дороге, где бросили. Что именно стало причиной конфликта, не уточняется.

Позже труп обнаружили на месте с признаками насильственной смерти. По факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье о причинении тяжкого вреда здоровью.
Во время расследования сотрудники СК и уголовного розыска задержали двух подозреваемых.

«Фигурантам предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 111 УК РФ, по ходатайству следствия они заключены под стражу», – сообщается в публикации.

На данный момент следователи продолжают выяснять обстоятельства произошедшего.

Ранее на месте пожара в Подмосковье обнаружили тела убитых мужчин.
 
