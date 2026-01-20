Лавров назвал несерьезными слова лидеров ЕС о необходимости диалога с Россией

Заявления европейских лидеров о необходимости возобновления диалога с Россией сейчас звучат несерьезно. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе пресс-конференции по итогам работы ведомства в 2025 году, передает ТАСС.

Таким образом он прокомментировал призывы президента франции Эммануэля Макрона и премьер-министра Италии Джорджи Мелони наладить контакт с Москвой.

«Это не очень серьезно сегодня звучит, когда лидеры европейских стран, включая упомянутых, в течение четырех лет заявляют о том, что с Россией садиться за один стол вообще невозможно, а потом вдруг <...> говорят: а вообще с ними надо [разговаривать]», — подчеркнул он.

15 января немецкий канцлер Фридрих Мерц назвал Россию «крупнейшим европейским соседом» и выразил надежду, что ЕС сможет достичь баланса в отношениях с Москвой.

Он подчеркнул, что Германия с уверенностью сможет смотреть в будущее после 2026 года, но при условии возвращения в Европу мира и свободы, а также баланса в отношениях с Россией.

Ранее премьер Словакии Фицо заявил об изменении отношения Европы к России.