В Москве пьяный мужчина напал на бармена, который не поставил ему песню Шамана

Москвич напал на бармена, когда тот проигнорировал просьбу включить песню Шамана 
Посетитель столичного бара едва не порезал ножом сотрудника, который не включил ему песню Шамана. Видео инцидента публикует главное управление Росгвардии по городу.

Инцидент произошел в баре на Измайловском проспекте, куда 57-летний мужчина в тельняшке пришел за пивом. Когда бармен отказался включить по его просьбе другую музыкальную композицию, посетитель сначала вызвал его на дуэль, а затем вытащил нож и стал приближаться к оппоненту.

«Я тебе сказал, поставь «Я русский», по-человечески, что непонятно?!» — повысил голос мужчина, пока кассир пытался спрятаться в подсобном помещении.

Персонал заведения нажал на тревожную кнопку, после чего росгвардейцы прибыли на место и задержали хулигана. Тот явно находился в состоянии алкогольного опьянения и продолжал вести себя агрессивно.

Чтобы обезвредить дебошира с ножом, силовикам пришлось заковать его в наручники. Задержанного передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.

Ранее в Волгограде мужчина терроризировал соседей песнями Шамана и собачьим лаем.
 
