Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюСтолкновение поездов в ИспанииПереговоры о мире на Украине
Политика

Власти Днепропетровска после обысков в мэрии призвали Зеленского перестать врать

Мэр Днепра Филатов призвал Зеленского прекратить врать на фоне обысков в мэрии
Thomas Peter/Reuters

Мэр Днепропетровска (украинское название — Днепр) Борис Филатов на фоне обысков в мэрии призвал президента Украины Владимира Зеленского прекратить врать. Пост об этом появился на странице градоначальника в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«У меня есть вопросы к руководству страны. Заканчивайте <...> про «единство нации, несокрушимость и переформатирование власти». Или уж назначайте везде ваших прокуроров с «ментами» и пусть они руководят», — написал он.

20 января украинские СМИ, ссылаясь на мэра сообщили об обысках в городской администрации.

По словам Филатова, причиной обысков являются якобы незаконные захоронения на местном мусорном полигоне. Пришедших правоохранителей мэр Днепропетровска назвал «бешеными псами» и «пятой колонной», резко раскритиковав власти Украины.

До этого сообщалось, что председатель военно-врачебной комиссии (ВВК) при территориальном центре комплектования (ТЦК, военном комиссариате) в Днепропетровской области за деньги оформляла мужчинам фиктивные медицинские справки, которые помогали им избежать призыва на службу в армии.

Ранее на Украине депутат «купил» жену с инвалидностью ради отсрочки от мобилизации.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27664501_rnd_0",
    "video_id": "record::6197cc43-1dc3-410c-a438-e3b3ade3acc6"
}
 
Теперь вы знаете
Не поручайте это нейросетям. Где автоматизация может обернуться катастрофой
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+