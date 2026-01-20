Власти Днепропетровска после обысков в мэрии призвали Зеленского перестать врать

Мэр Днепра Филатов призвал Зеленского прекратить врать на фоне обысков в мэрии

Мэр Днепропетровска (украинское название — Днепр) Борис Филатов на фоне обысков в мэрии призвал президента Украины Владимира Зеленского прекратить врать. Пост об этом появился на странице градоначальника в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«У меня есть вопросы к руководству страны. Заканчивайте <...> про «единство нации, несокрушимость и переформатирование власти». Или уж назначайте везде ваших прокуроров с «ментами» и пусть они руководят», — написал он.

20 января украинские СМИ, ссылаясь на мэра сообщили об обысках в городской администрации.

По словам Филатова, причиной обысков являются якобы незаконные захоронения на местном мусорном полигоне. Пришедших правоохранителей мэр Днепропетровска назвал «бешеными псами» и «пятой колонной», резко раскритиковав власти Украины.

До этого сообщалось, что председатель военно-врачебной комиссии (ВВК) при территориальном центре комплектования (ТЦК, военном комиссариате) в Днепропетровской области за деньги оформляла мужчинам фиктивные медицинские справки, которые помогали им избежать призыва на службу в армии.

Ранее на Украине депутат «купил» жену с инвалидностью ради отсрочки от мобилизации.