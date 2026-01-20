Известный журналист заявил, что целью «Зенита» является игра в Лиге чемпионов

Комментатор Геннадий Орлов в эфире «Радио Зенит» рассказал, что целью петербургского «Зенита» является игра в Лиге чемпионов.

«Курс у руководства «Зенита», как я знаю, – они хотят играть в Лиге чемпионов. В Лигу чемпионов можно будет попасть только с первого места. Второе место никто не простит! Только чемпионство», — сказал Орлов.

Российская премьер-лига (РПЛ) ушла на зимнюю паузу в декабре, в национальном первенстве было сыграно 18 туров. Лидером турнирной таблицы стал «Краснодар», который обыграл ЦСКА в 18-м туре и набрал всего 40 очков. «Зенит» расположился на второй позиции, подопечные Сергея Семака отстают от лидера всего на один балл. Замкнул тройку лидеров «Локомотив», в активе которого 37 очков. Армейский клуб расположился на четвертой позиции (36 баллов).

В первом туре после возобновления чемпионата «Зенит» сыграет с калининградской «Балтикой». Игра состоится 27 февраля.

Ранее Артем Дзюба заявил о падении уровня РПЛ.