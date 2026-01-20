Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюСтолкновение поездов в ИспанииПереговоры о мире на Украине
Спорт

Известный журналист заявил, что целью «Зенита» является игра в Лиге чемпионов

Журналист Орлов: целью «Зенита» является игра в Лиге чемпионов
Алексей Даничев/РИА Новости

Комментатор Геннадий Орлов в эфире «Радио Зенит» рассказал, что целью петербургского «Зенита» является игра в Лиге чемпионов.

«Курс у руководства «Зенита», как я знаю, – они хотят играть в Лиге чемпионов. В Лигу чемпионов можно будет попасть только с первого места. Второе место никто не простит! Только чемпионство», — сказал Орлов.

Российская премьер-лига (РПЛ) ушла на зимнюю паузу в декабре, в национальном первенстве было сыграно 18 туров. Лидером турнирной таблицы стал «Краснодар», который обыграл ЦСКА в 18-м туре и набрал всего 40 очков. «Зенит» расположился на второй позиции, подопечные Сергея Семака отстают от лидера всего на один балл. Замкнул тройку лидеров «Локомотив», в активе которого 37 очков. Армейский клуб расположился на четвертой позиции (36 баллов).

В первом туре после возобновления чемпионата «Зенит» сыграет с калининградской «Балтикой». Игра состоится 27 февраля.

Ранее Артем Дзюба заявил о падении уровня РПЛ.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27664279_rnd_9",
    "video_id": "record::c7f588a0-cff9-4b49-9d38-54fc7b8b91aa"
}
 
Теперь вы знаете
Не поручайте это нейросетям. Где автоматизация может обернуться катастрофой
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+