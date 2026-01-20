Юрист об отмене брачного договора Джигана и Самойловой: «Нет шансов оспорить»

У рэпера Джигана (настоящее имя — Денис Устименко-Вайнштейн) почти нет шансов на успех в попытке признать недействительным брачный договор с женой Оксаной Самойловой. Об этом Telegram-каналу «Звездач» рассказала юрист Ольга Власова.

Эксперт пояснила, что документ может быть признан недействительным, если противоречит Гражданскому кодексу РФ или ставит одного из супругов в невыгодное положение. У подобных договоров, уточнила она, есть общие сроки исковой давности.

«Учитывая, что договор [между Джиганом и Самойловой] заключен в 2020 году, шансы оспорить его малы из-за истечения сроков исковой давности», — объяснила юрист.

Самойлова подала на развод с Джиганом 9 октября. Первый суд по делу о разводе состоялся 28 октября. На него блогерша приехала с двумя операторами и режиссером, занимающимся съемками реалити о ее семье. Журналистам она заявила, что спасти ее брак возможно, только если ее супруг «повзрослеет».

18 января адвокат Джигана Сергей Жорин заявил, что рэпер будет оспаривать брачный договор с Самойловой. Сторона рэпера отметила, что Джиган подписывал договор после психоэмоционального кризиса и госпитализации в психбольницу. По словам юриста, рэпер узнал условия контракта уже во время бракоразводного процесса.

