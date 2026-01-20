Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюСтолкновение поездов в ИспанииПереговоры о мире на Украине
Политика

Володин заявил, что Европу настиг бумеранг из-за действий на Украине

Володин: проблемы пришли к Европе бумерангом за их действия на Украине
Максим Блинов/РИА «Новости»

Проблемы пришли к Европе бумерангом из-за их действий на Украине. Такое мнение выразил председатель Госдумы Вячеслав Володин в ходе выступления на пленарном заседании, пишет ТАСС.

«Бумерангом Европе все вернулось. Все то, что они незаконно делали на Украине, — переворот, затем войну там разожгли», — сказал Володин.

По его мнению, дальше ситуация для Европы будут разворачиваться «еще хуже».

До этого политолог и историк Сергей Станкевич на фоне притязаний США на Гренландию призвал европейских политиков перестать «плакать и стонать, и жаловаться заокеанскому дядюшке, что вас обидели», и начать наконец заниматься Европой. По мнению эксперта, Брюсселю необходимо решать свои проблемы самостоятельно, в том числе по украинскому вопросу.

Станкевич также отметил, что Россия свою позицию давно сформулировала и ждет, когда в Европе найдется смельчак, который скажет: я готов сесть за стол и это обсуждать.

Ранее премьер Испании заявил, что каждый пятый европеец рискует оказаться в условиях нищеты.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27664267_rnd_4",
    "video_id": "record::ce8f6761-f17e-44a6-a930-dfde7f99c209"
}
 
Теперь вы знаете
Не поручайте это нейросетям. Где автоматизация может обернуться катастрофой
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+