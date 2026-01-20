Володин: проблемы пришли к Европе бумерангом за их действия на Украине

Проблемы пришли к Европе бумерангом из-за их действий на Украине. Такое мнение выразил председатель Госдумы Вячеслав Володин в ходе выступления на пленарном заседании, пишет ТАСС.

«Бумерангом Европе все вернулось. Все то, что они незаконно делали на Украине, — переворот, затем войну там разожгли», — сказал Володин.

По его мнению, дальше ситуация для Европы будут разворачиваться «еще хуже».

До этого политолог и историк Сергей Станкевич на фоне притязаний США на Гренландию призвал европейских политиков перестать «плакать и стонать, и жаловаться заокеанскому дядюшке, что вас обидели», и начать наконец заниматься Европой. По мнению эксперта, Брюсселю необходимо решать свои проблемы самостоятельно, в том числе по украинскому вопросу.

Станкевич также отметил, что Россия свою позицию давно сформулировала и ждет, когда в Европе найдется смельчак, который скажет: я готов сесть за стол и это обсуждать.

Ранее премьер Испании заявил, что каждый пятый европеец рискует оказаться в условиях нищеты.