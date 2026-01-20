Размер шрифта
Депардье и папарацци, обвинивший его в нападении, пошли на мировое соглашение

РИА Новости: Депардье и папарацци, обвинивший его в нападении, заключили мир
Abdul Saboor/Reuters

Актер Жерар Депардье и фотограф Рино Бариллари, обвинивший артиста в нападении, заключили мирное соглашение. Об этом пишет РИА Новости.

Бариллари рассказал, что встретился с Депардье в Harry's bar, где произошел инцидент.

«Он принес извинения, я отозвал свои заявления. Мы остались бóльшими друзьями, чем были раньше», — сказал папарацци.

В мае 2024 года Депардье обвинили в нападении на Бариллари. В ходе происшедшего между ними конфликта актер три раза ударил «короля папарацци».

Спустя год суд в Париже вынес приговор Депардье за сексуальные домогательства по отношению к двум женщинам на съемках картины «Зеленые ставни» в 2021 году. Доводы защиты, утверждавшей, что Депардье пусть и грубил, но руками никого не трогал, не убедили судью.

Актера приговорили к 18 месяцам тюремного заключения условно и штрафу в размере €20 тыс.

В мае 2025 года коррекционный трибунал Парижа признал актера виновным в домогательствах по отношению к двум женщинам на съемках в 2021 году.

Ранее Депардье в Парижском суде заявил о своей русской натуре. 

