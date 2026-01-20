Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюСтолкновение поездов в ИспанииПереговоры о мире на Украине
Общество

У судившегося с пенсионеркой главы Приморско-Ахтарска прошли обыски

У главы Приморско-Ахтарска Бондаренко прошли обыски из-за дома инвалидов
Telegram-канал ЧП Краснодара и края

Сотрудники правоохранительных органов провели обыски в доме и рабочем кабинете главы Приморско-Ахтарска, расположенного в Краснодарском крае, Максима Бондаренко.
Об этом сообщил Telegram-канал «ЧП Краснодара и края».

В публикации говорится, что стражи порядка пришли к чиновнику из-за дома инвалидов в Новонекрасовском, строительство которого обошлось в 2 млрд рублей. Работы начались в сентябре 2023 года и проводились в рамках национального проекта. Уже после старта строительства выяснилось, что для дома инвалидов выбрали заболоченный участок, что автоматически увеличило расходы.

«Инженерные работы, за которые отвечала компания «Линком Проект», выполнены плохо и по поддельным документам», — подчеркивается в материале.

В тексте уточняется, что Бондаренко активно продвигал проект. При этом бывший вице-губернатор Приморско-Ахтарска Анна Минькова курировала реализацию проекта.

По данным канала, обыски прошли не только у Бондаренко, но и у его заместителя по фамилии Климачев.

В декабре 2025 года портал 93.RU сообщил, что 80-летнюю пенсионерку из Краснодарского края обязали пять лет выплачивать Бондаренко компенсацию за обидные высказывания в его адрес. Женщина в социальных сетях утверждала, что глава Приморско-Ахтарска «врет как дышит» и призывала устроить «чистку в рядах».

Ранее бывшего мэра Владимира осудили на восемь лет за взятку в особо крупном размере.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27664213_rnd_6",
    "video_id": "record::5020028c-cb0f-4868-bd7a-04a4495e3949"
}
 
Дальше вы перейдёте на сайт нашего партнера
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+