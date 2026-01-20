Размер шрифта
Лавров раскритиковал заявление президента Франции о «неизбежной» войне с Россией

Лавров: заявление Макрона о неизбежной войне с РФ остается на его совести
Pavel Bednyakov, Pool/AP

Заявление президента Франции Эммануэля Макрона о «неизбежной» войне НАТО с Россией остаются на его совести. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам работы российской дипломатии в 2025 году, передает ТАСС.

По его словам, он оставляет на совести эти заявления французского лидера так же, как и утверждения о том, что вооруженный конфликта между НАТО и Россией начнется до 2029 года. Дипломат напомнил, что последний раз это сказал министр обороны Германии Борис Писториус.

15 ноября Писториус в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung выразил мнение, что возможна война между Россией и Североатлантическим альянсом может начаться до 2029 года. Однако вскоре министр заявил, что не верит в такой сценарий.

11 декабря Лавров заявлял, что Россия готова письменно зафиксировать, что не имеет агрессивных планов в отношении стран ЕС и НАТО. При этом министр подчеркнул, что это должно быть сделано на коллективной, взаимной основе.

Ранее Владимир Путин рассказал, как Россию «посылали подальше» из-за ее позиции по расширению НАТО.

