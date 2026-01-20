«Автостат» назвал самый продаваемый кроссовер в России

«Автостат»: Tenet T4 стал самым продаваемым кроссовером в России в январе

Кроссовер Tenet T4 в январе возглавил рейтинг продаж кроссоверов в России. Об этом сообщил «Автостат» со ссылкой на данные АО «ППК».

С 12 по 18 января в стране было реализовано 1 342 автомобиля Tenet T4. Данный результат позволил этой модели впервые стать самой популярной в сегменте SUV (Sport Utility Vehicle («спортивно-утилитарный автомобиль»).

Вторую позицию в рейтинге заняла еще одна модель Tenet – кроссовер T7 (1 115 шт.). Третье место занял кроссовер Haval Jolion (1 089), который ранее возглавлял рейтинг.

Объемы продаж остальных моделей сегмента SUV составили менее 800 экземпляров. В топ-10 также попали внедорожники LADA Niva Legend и LADA Niva Travel, кроссоверы Mazda CX-5, Haval M6, Geely Monjaro, Belgee X50 и Jetour T1.

Tenet — это новый российский автомобильный бренд, запущенный в 2025 году холдингом «АГР» (AGR Automotive Group) в технологическом партнерстве с китайской компанией Defetoo (суббренд Chery). Автомобили бренда выпускаются на бывшем заводе Volkswagen в Калуге. Фактически модели представляют собой локализованные автомобили китайского концерна Chery.

Ранее сообщалось, что средняя цена нового автомобиля в России увеличилась до 3,48 млн рублей.