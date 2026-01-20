В украинском городе сотни домов остались без тепла

Филатов заявил, что в Днепропетровске сотни домов остались без тепла

Теплоснабжения нет в нескольких сотнях домов в Днепропетровске. Об этом в своем Telegram-канале заявил мэр города Борис Филатов.

«Повреждена большая котельная. Сотни домов остались без тепла», — написал он.

Ранее сообщалось о серии взрывов в Днепропетровске. В городе и области действовала воздушная тревога.

20 января президент Украины Владимир Зеленский заявил, что самая сложная ситуация после ночных ударов по Украине фиксируется в украинской столице — Киеве.

Тем временем в Ровенской области на западе Украины начались перебои с электричеством из-за повреждения инфраструктуры, заявил глава региона Александр Коваль.

Также стало известно, что объекты энергетической инфраструктуры и связи получили повреждения в Черниговской области на севере Украины.

16 января глава минэнерго Украины Денис Шмыгаль объявил о введении режима чрезвычайной ситуации в стране в связи с ситуацией в сфере энергетики. По его словам, на Украине не осталось ни одной неповрежденной электростанции. Министр сообщил, что проблемы с отоплением наблюдаются даже в зданиях правительства, из-за чего он в своем кабинете сидит в куртке. Шмыгаль уточнил, что запасов бензина и дизеля стране хватит всего на 20 дней.

Ранее Трамп отказался от личной встречи с Зеленским в Давосе.