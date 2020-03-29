Дежурные группы откроются в детсадах и школах Москвы в выходную неделю

<img src="//img.gazeta.ru/files3/27/12559027/Depositphotos_3643931_xl-2015-pic905-895x505-46559.jpg">

В московских детских садах и школах откроются дежурные группы, которые будут работать в выходную неделю, сообщается на сайте мэра столицы.

Дежурные группы численностью до 12 человек будут созданы в детских садах и школах для приема дошкольников и детей младшего школьного возраста, родители которых будут работать в выходную неделю с 30 марта по 3 апреля, говорится в сообщении. В помещениях, где будут размещены группы, организуют регулярную проверку самочувствия детей.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ об объявлении в стране нерабочей недели с 30 марта по 5 апреля с целью снижения скорости распространения эпидемии COVID-19 в стране.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Психологи предупредили россиян об опасности выходной недели

— Собянин попросил москвичей не выходить на улицу

— Россиян попросили воздержаться от поездок на дачу