Число звонков на горячую линию по коронавирусу в Москве достигает 1 млн в сутки
Число звонков, поступающих на горячую линию по коронавирусу в Москве, достигает 1 млн в сутки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на мэра столицы Сергея Собянина.
Он напомнил, что изначально поступало по 5-6 тыс. звонков.
«Скажу сразу, не всем удается ответить, но я убежден, мы со всеми поговорим и всем разъясним», --добавил мэр.
По последним данным, в России выявлено 1 264 зараженных коронавирусом в 62 регионах, из них 817— в Москве.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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