В Новой Зеландии зафиксирована первая смерть от коронавируса
close
Главный санитарный врач Новой Зеландии Эшли Блумфилд сообщил, что в стране зафиксирован первый случай смерти от коронавируса. Об этом сообщает ТАСС.
По его словам, скончавшейся женщине было 70 лет. Она умерла от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, изначально у нее был диагностирован грипп.
Врач добавил, что стране необходимо перейти на четвертый, максимальный уровень угрозы безопасности и здоровью нации.
По последним данным в Новой Зеландии зарегистрировано 514 случаев заражения коронавирусом, 63 из них — в последние сутки.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— В Новой Зеландии приостановили съемку сериала «Властелин колец» из-за коронавируса