В Новой Зеландии зафиксирована первая смерть от коронавируса

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Главный санитарный врач Новой Зеландии Эшли Блумфилд сообщил, что в стране зафиксирован первый случай смерти от коронавируса. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, скончавшейся женщине было 70 лет. Она умерла от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, изначально у нее был диагностирован грипп.

Врач добавил, что стране необходимо перейти на четвертый, максимальный уровень угрозы безопасности и здоровью нации.

По последним данным в Новой Зеландии зарегистрировано 514 случаев заражения коронавирусом, 63 из них — в последние сутки.

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