В США от коронавируса скончались больше двух тысяч человек

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В США из-за коронавируса умерли более двух тысяч человек, передает ТАСС со ссылкой на университет Джонса Хопкинса.

По данным учреждения, к вечеру 28 марта в США скончались 2010 заболевших коронавирусом. Общее число зараженных достигло 121 117.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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