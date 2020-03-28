В Израиле число заболевших коронавирусом достигло 3619
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В Израиле число заболевших коронавирусом за сутки увеличилось на 159, достигнув 3619, пишет Минздрав страны.
В стране скончались 12, выздоровели 89 человек.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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