Рогозин рассказал, что сдает тест на коронавирус каждый день
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Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин рассказал, что ежедневно сдает анализы на коронавирус, пишет РИА «Новости».
«Мне приходится их (тесты на коронавирус) делать каждый день. У нас перед пилотируемым пуском жёсткий контроль, кстати, не только сейчас. Перед каждым», — сказал Рогозин.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. По последним данным, в России выявлено 1264 случая заражения коронавирусом нового типа.
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