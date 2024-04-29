В парламенте Белоруссии предупредили о возможных попытках «раскачать общество»

В Белоруссии будут продолжаться попытки раскачать общество, особенно накануне предстоящей в 2025 году кампании по выборам президента республики. Об этом заявил председатель нижней палаты белорусского парламента Игорь Сергеенко, сообщает агентство БелТА.

Как отметил он, до граждан необходимо донести, что они не сторонние наблюдатели.

«Сегодня спокойствие в стране, борьба с угрозами терроризма и экстремизма зависят от каждого из нас», — сказал политик.

В связи с этим он напомнил о призыве президента Белоруссии Александра Лукашенко, который относился к делегатам Всебелорусского народного собрания, быть бдительными, сообщать властям о любых фактах, которые способны дестабилизировать обстановку в республике. По словам Сергеенко, этот призыв «должен восприниматься как фактор обеспечения собственной безопасности, безопасности своих близких».

Он также выразил мнение, что до граждан нужно активно доносить тезис главы государства, что спецслужбы Запада «сегодня смотрят на наших людей, и особенно на молодежь, как на вербовочный материал».

«На информационно-психологические операции (направленные на Белоруссию. — «Газета.Ru») тратятся огромные средства», — сказал парламентарий.

До этого Лукашенко заявил, что целью коллективного Запада является захватить в стране «хотя бы кусочек» территории и направить туда иностранные войска.

Ранее Лукашенко назвал реальный риск для Белоруссии.