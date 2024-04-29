Британский эксперт заявил, что в ВСУ появляются признаки паники

Слова главкома Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александра Сырского говорят о нарастающем кризисе в рядах украинских военных. Такое мнение высказал британский эксперт Александр Меркурис на своем YouTube-канале.

«Сырский сейчас публично говорит, что ситуация на линии фронта становится все более сложной. Он говорит о том, что ВСУ находятся под очень сильным давлением. Очевидно, он тщательно подбирает слова, но чувствуется, что он также признает, что развивается оперативный кризис», — заявил эксперт.

По его мнению, можно наблюдать большие проблемы, с которыми столкнулись украинские военные. Он пояснил, что начинаются появляться признаки паники в ВСУ.

29 апреля Александр Сырский заявил об обострении ситуации на фронте, которая, по его словам, динамично меняется. По его словам, российские войска перешли в наступление на Курахово и Покровск западнее Марьинки и Авдеевки, и в результате подразделения ВСУ «переместились на новые рубежи» в районе Семеновки, Бердичева и Новомихайловки.

Главком признал «определенные тактические успехи» ВС РФ на этом направлении, но заявил, что российские войска якобы не смогли получить оперативное преимущество.

Ранее Сырского уличили в непоследовательности.