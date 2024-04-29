Украине предрекли тяжелейшие два месяца на поле боя

Следующие два месяца будут крайне тяжелыми для Вооруженных сил Украины, уверен эксперт Мюнхенского университета бундесвера Карло Масала. Специалист сделал соответствующее заявление в эфире немецкого телеканала Die Welt.

По его словам, в настоящее время российские войска группируются и проводят наступательные операции на поле боя. Масала не исключил, что это будет продолжаться до июня–июля.

«Думаю, в ближайшие два месяца ситуация для украинских войск будет критической», — подчеркнул эксперт.

Он добавил, что сейчас велика вероятность отступления ВСУ до донецкого города Краматорска. Подобное развитие событий станет катастрофой для Киева, резюмировал Масала.

29 апреля министерство обороны РФ сообщило, что военнослужащие страны взяли под свой контроль населенный пункт Семеновка. Он расположен на территории Донецкой народной республики (ДНР).

По информации ведомства, боевую задачу выполнили подразделения группировки войск «Центр». В ходе активных боевых действий они вынудили украинских солдат покинуть населенный пункт.

Ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский признал успехи российских военных на поле боя.