СК подтвердил обнаружение захоронений мирных жителей в ДНР

На территории Авдеевки в Донецкой народной республике следователи обнаружили захоронения мирных жителей, на телах которых зафиксированы следы пыток.

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на информацию, представленную Следственным комитетом Российской Федерации.

«В Авдеевке (ДНР) обнаружены захоронения мирных жителей со следами пыток», — заявили в СК.

До этого советник главы ДНР Игорь Кимаковский заявлял, что в процессе разминирования Авдеевки были найдены новые захоронения мирных жителей. По его словам, у погибших «руки связаны за спиной, ноги были перемотаны скотчем».

По его словам, перед гибелью эти люди пережили пытки. Он добавил, что указанные захоронения были сделаны в спешке.

Как пишет kp.ru, начато расследование для установления всех обстоятельств случившегося и поиска лиц, ответственных за совершенное преступление.

17 февраля министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту страны Владимиру Путину о взятии Авдеевки.

Начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов рассказал, что российские войска освободили Авдеевку быстро, но после длительного периода подготовки.

Ранее российские солдаты обратили бойцов ВСУ в бегство под Авдеевкой.