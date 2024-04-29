Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Экс-тренер «Зенита» объяснил, почему клуб является главным претендентом на победу в РПЛ

Тренер Петржела считает «Зенит» главным претендентом на победу в РПЛ

close
100%
Vlastimil Petrzela/Facebook (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Бывший главный тренер петербургского «Зенита» Властимил Петржела заявил, что сине-бело-голубые являются главными претендентами на победу в Российской премьер-лиге (РПЛ), передает «Чемпионат».

«Для меня большим фаворитом в чемпионской гонке остается «Зенит». «Зенит» обладает очень сильными игроками. У них самые лучшие иностранцы», — сказал Петржела.

«Зенит», которым руководит Сергей Семак, продолжает возглавлять турнирную таблицу чемпионата России. В активе петербургского клуба 50 баллов. Вторым идет «Краснодар», набравший также 50 очков. Примечательно, что предыдущий матч РПЛ «Зенит» также проиграл, уступив «Рубину». Игра, которая прошла в Санкт-Петербурге, завершилась со счетом 0:2.

В следующем туре национального первенства «Зенит» на выезде сыграет с воронежским «Факелом», игра состоится 6 мая. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по московскому времени.

Ранее в «Динамо» раскрыли секрет победы над «Зенитом», вспомнив экс-жену Андрея Аршавина.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами