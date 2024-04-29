Экс-тренер «Зенита» объяснил, почему клуб является главным претендентом на победу в РПЛ

Бывший главный тренер петербургского «Зенита» Властимил Петржела заявил, что сине-бело-голубые являются главными претендентами на победу в Российской премьер-лиге (РПЛ), передает «Чемпионат».

«Для меня большим фаворитом в чемпионской гонке остается «Зенит». «Зенит» обладает очень сильными игроками. У них самые лучшие иностранцы», — сказал Петржела.

«Зенит», которым руководит Сергей Семак, продолжает возглавлять турнирную таблицу чемпионата России. В активе петербургского клуба 50 баллов. Вторым идет «Краснодар», набравший также 50 очков. Примечательно, что предыдущий матч РПЛ «Зенит» также проиграл, уступив «Рубину». Игра, которая прошла в Санкт-Петербурге, завершилась со счетом 0:2.

В следующем туре национального первенства «Зенит» на выезде сыграет с воронежским «Факелом», игра состоится 6 мая. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по московскому времени.

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