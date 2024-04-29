Столтенберг назвал недостаточным обещанный Киеву объем поставок снарядов и ПВО

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг назвал недостаточным обещанный Киеву объем поставок систем ПВО и снарядов к ним. Прямая трансляция его выступления в ходе визита на Украину велась на сайте НАТО.

«Были сделаны как важные, так и менее значимые объявления о предстоящей помощи, но нам нужно больше», — подчеркнул он.

По словам Столтенберга, усилия НАТО сосредоточены на поиске систем ПВО Patriot для Киева, передает RT.

29 апреля генеральный секретарь НАТО прибыл в Киев с необъявленным визитом.

25 апреля Белый дом назвал средства ПВО приоритетом в вопросе оборонных поставок Украине.

Перед этим премьер-министр Чехии Петр Фиала заявил, что Украина в рамках чешской инициативы по закупке боеприпасов может получить 1,5 миллиона артиллерийских снарядов.

Ранее Боррель назвал дату первых поставок снарядов Украине в рамках чешской инициативы.