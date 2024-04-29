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Горбачева заявила о готовности пользоваться дублером на съемках постельных сцен

Актриса Горбачева заявила, что хотела бы брать дублера на постельные сцены

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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Актриса Ирина Горбачева призналась в беседе с Voice, что сейчас готова пользоваться услугами дублера во время постельных сцен.

Горбачева не раз играла эротические сцены. К примеру, в фильме «Аритмия» и «Почему ты?». Она объяснила, что на данный момент ей не так нужно сниматься в подобном. При этом, ей не составит труда сыграть откровенный кадр, если потребуется.

Горбачева уточнила, что нежелание актрисы сниматься в постельных сценах ничего не говорит о ее профессионализме.

«Если актриса не готова на постельную сцену, значит это просто актриса, которая не готова на постельную сцену», — отметила артистка.

В феврале актер Генри Кавилл признался, что не является фанатом постельных сцен.

По мнению Кавилла, в настоящее время некоторые кинематографисты злоупотребляют постельными сценами. Артист отметил, что не понимает подобную тенденцию. Актер уточнил, что такие сцены могут хорошо смотреться в фильмах и действительно помогать развитию сюжета. Однако, как считает звезда «Ведьмака», в большинстве случаев они не несут за собой никакой идеи.

Ранее Софья Эрнст рассказала, как снималась в постельных сценах с Буруновым.

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