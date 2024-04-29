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Власти Молдавии напомнили жителям о запрете на ношение георгиевской ленточки

Полиция Молдавии: ношение георгиевской ленты законодательно запрещено

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Светлана Шевченко/РИА Новости

В преддверии 9 мая власти Молдавии напомнили жителям страны о запрете на ношение георгиевской ленточки. Об этом со ссылкой на главу полиции Молдавии Виорела Чернэуцану сообщает РИА Новости.

Чернэуцану подчеркнул, что запрет на ношение георгиевской ленты — это действующая норма, прописанная в законодательстве Молдавии.

«В настоящее время запрещена продажа, хранение, производство и ношение двухцветной ленты, которая является символом агрессии. Ношение символов агрессии в Молдавии санкционируется», — отметил глава полиции республики.

27 апреля президент Молдавии Майя Санду заявила, что 9 мая в республике празднуется День Европы.

В прошлом году власти Молдавии предложили перенести празднование Дня Победы на 8 мая, а также переименовать его в День поминовения и примирения. Однако эта инициатива тогда не прошла из-за негативного восприятия общественностью.

Ранее стало известно, что в Молдавии намерены упростить снос памятников, «противоречащих хорошим манерам».

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