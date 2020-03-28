Врачи назвали новый симптом коронавируса

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Врачи из Американской академии офтальмологии рассказали, что одним из симптомов коронавируса может быть конъюнктивит.

Исследователи опирались на данные из Китая, где у нескольких пациентов с коронавирусом диагностировали воспаление слизистой глаза.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. По последним данным, в России выявлено 1264 случая заражения коронавирусом нового типа.

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