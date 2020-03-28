В правительстве обсуждают возможный запрет на передвижение по России
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Правительство России на фоне ситуации с коронавирусом рассматривает возможность ограничить передвижение по всей стране и остановить авиа- и железнодорожные пассажирские перевозки, передает РИА «Новости» со ссылкой на источник.
В пресс-службе правительства не прокомментировали данное сообщение.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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