В Китае не выявили новых случаев передачи коронавируса внутри страны

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В Китае за сутки не обнаружили новых случаев передачи коронавирусной инфекции внутри страны. Об этом сообщает People со ссылкой на местные власти.

По данным Национальной комиссии здравоохранения КНР, 27 марта в стране было выявлено 54 новых случая заражения COVID-19. При этом все эти случаи завозные.

Ранее сообщалось, что в китайском городе Ухань, из которого началось распространение нового типа коронавируса COVID-19, возобновил работу метрополитен.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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