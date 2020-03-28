Власти Бразилии закроют воздушные границы для иностранцев
Власти Бразилии приняли решение о закрытии воздушных границ страны для иностранцев на фоне пандемии нового типа коронавируса COVID-19. Об этом сообщает РИА «Новости».
Так ограничение будет действовать в течение 30 дней до соответствующего указа.
Министерство юстиции и общественной безопасности Бразилии уточнило, что «воздушный запрет» не будет касаться грузовых перевозок, близких родственников бразильцев, резидентов и иностранцев, находящихся с международными миссиями.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-2019.
11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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