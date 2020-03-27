Бельгия продлила режим изоляции на две недели

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Бельгия продлила режим всеобщей изоляции на две недели, до 19 апреля, пишет РИА «Новости» со ссылкой на премьера страны Софи Вильмес.

«Принято решение продлить меры еще на две недели, до 19 апреля, с возможностью продлить еще до 3 мая», — сказала Вильмес.

Режим запрещает бельгийцам выходить из дома без необходимости. Закрыты учебные заведения и общественные места. Полиция отслеживает нарушителей и выписывает штрафы.

В Бельгии коронавирусом заразились больше семи тысяч, скончались 289 человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.