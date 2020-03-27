В Татарстане мужчина убил престарелую мать из-за галлюцинаций
close
В Татарстане 48-летний мужчина ножом убил 77-летнюю мать, увидев галлюцинации, пишет СУ СК России по региону.
Сообщается, что подозреваемый жил с родителями и был сильно пьян в момент совершения преступления. Увидев галлюцинации, сын схватил нож и ударил им в шею пожилую женщину.
Произошедшее обнаружил отец и позвонил родственникам, которые вызвали полицию. Подозреваемый признал вину.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— «Избавить от страданий»: петербуржец зарезал родителей во сне — После юбилея: мужчина принял мать за вампира и убил