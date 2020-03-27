Во Франции продлили режим самоизоляции на 14 дней

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Французские власти продлевают режим самоизоляции из-за продолжающейся активности коронавируса в стране и мире. Об этом заявил премьер-министр страны Эдуар Филипп, передает Reuters.

По его словам, режим самоизоляции сохраняется на 14 дней, то есть до 15 апреля.

По последним данным, во Франции заразились коронавирусом почти 30 тыс. человек, при этом погибли — 1696. В стране закрыли кафе, рестораны и кинотеатры и с 17 марта ввели строгие ограничения на передвижения людей.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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