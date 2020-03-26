Защита историка Соколова попросила заменить арест из-за пандемии коронавируса
Адвокат историка Олега Соколова, который обвиняется в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, Александр Почуев заявил о желании обратиться в суд с просьбой заменить арест из-за пандемии нового типа коронавируса COVID19. Об этом сообщает ТАСС.
Он отметил, что нахождение Соколова в СИЗО может быть опасным для его здоровья.
Адвокат также добавил, что историк имеет пожилых родителей, которые требуют ухода.
«Намерен ходатайствовать об изменении меры пресечения в связи с коронавирусом», — заключил Почуев.
По данным следствия, 7 ноября в Петербурге Соколов застрелил аспирантку и свою возлюбленную Ещенко. Через два дня историк расчленил тело, чтобы уничтожить его. 9 марта доцента вытащили из реки Мойки, куда он случайно упал, когда пытался выбросить останки девушки. Соколов признал свою вину и назвал мотивом преступления ссору с возлюбленной.
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