Жители Подмосковья увидели в небе призыв «остаться дома»

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Жители подмосковного Серпухова смогли увидеть в небе призыв «остаться дома». Об этом сообщает телеканал«360».

Пилот самолета решил оставить в небе послание, которое послужило призывом сохранить здоровье в период пандемии коронавируса нового типа COVID-19 и придерживаться правил самоизоляции.

«Береги себя — оставайся дома», — гласила надпись.

Также надпись появилась на английском языке.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.