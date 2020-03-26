Жители Подмосковья увидели в небе призыв «остаться дома»
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Жители подмосковного Серпухова смогли увидеть в небе призыв «остаться дома». Об этом сообщает телеканал«360».
Пилот самолета решил оставить в небе послание, которое послужило призывом сохранить здоровье в период пандемии коронавируса нового типа COVID-19 и придерживаться правил самоизоляции.
«Береги себя — оставайся дома», — гласила надпись.
Также надпись появилась на английском языке.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19.
11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.