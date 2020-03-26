Губернатор Ломбардии раскритиковал недовольных российской помощью
Губернатор северной итальянской области Ломбардия Аттилио Фонтана раскритиковал тех, кто высказывает недовольство российской помощью в борьбе с коронавирусом нового типа, сообщается ТАСС со ссылкой на выступление главы региона в ходе телемоста.
Фонтана выразил благодарность России и призвал отказаться от политических спекуляций.
«Я говорю спасибо России за направленных врачей и другого персонала. Всегда есть кто-то, шакалы, которые спекулируют на эти темы», — отметил губернатор.
В конце марта Россия отправила несколько военно-транспортных самолетов Ил-76 в Италию. Они доставили в страну около 100 российских специалистов в области вирусологии, а также восемь врачебно-сестринских бригад.
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