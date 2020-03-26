Всех вернувшихся в РФ людей будут проверять на коронавирус прямо в аэропорту
Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что у всех вернувшихся из-за рубежа на российскую территорию людей будут брать анализы на наличие коронавируса прямо в аэропорту, передает «Интерфакс».
Кроме того, он отметил, что в России будет вводится «ограничение внешнего притока людей, которые могут быть так или иначе переносчиками инфекции».
Ранее сообщалось, что правительство поручило Росавиации прервать чартерное авиасообщение с 27 марта.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. По последним данным, в России выявлено 840 случаев заражения коронавирусом нового типа.
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