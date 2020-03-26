В Кемеровской области выявлен третий случай заражения коронавирусом
Третий случай заражения коронавирусом зафиксирован в Кемеровской области, передает ТАСС со ссылкой на губернатора области Сергея Цивилева.
По его словам, местный житель с выявленным COVID-19 сейчас получает лечение в инфекционной больнице Кемерово, как и еще один пациент с подтвержденным диагнозом. Третий из зараженных в настоящий момент выздоровел и выписан из больницы.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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