В Москве в четверг ожидается до +13°С
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Небольшая облачность и теплая сухая погода ожидаются в четверг, 26 марта, в Москве и Подмосковье, сообщается на сайте Гидрометцентра.
Днем в столице синоптики прогнозирую от +11 до +13°С, ночью температура опустится до -1°С. В Подмосковье ожидается от +8 до +13°С днем и от -4 до +1°С ночью.
Скорость западного и северо-западного ветра не превысит 10 м/с. Атмосферное давление составит в регионе 761 мм ртутного столба.
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