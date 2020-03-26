В Москве в четверг ожидается до +13°С

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Небольшая облачность и теплая сухая погода ожидаются в четверг, 26 марта, в Москве и Подмосковье, сообщается на сайте Гидрометцентра.

Днем в столице синоптики прогнозирую от +11 до +13°С, ночью температура опустится до -1°С. В Подмосковье ожидается от +8 до +13°С днем и от -4 до +1°С ночью.

Скорость западного и северо-западного ветра не превысит 10 м/с. Атмосферное давление составит в регионе 761 мм ртутного столба.

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