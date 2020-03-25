Собянин заявил, что коронавирус пришел в Россию не навсегда
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Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что коронавирус пришел в Россию не навсегда. Об этом он сказал в интервью телеканалу ТВЦ.
По его словам, Китай смог избавиться от инфекции при помощи введенных ограничительных мер: на три месяца закрывали многие предприятия, из-за чего был огромный спад был в экономике. Однако после улучшения ситуации все снова возобновилось с большей силой.
«Так будет и у нас. Вопрос времени», — отметил Собянин.
По последним данным, в России заразились вирусом почти 700 человек, вылечились — 30.
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