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Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что коронавирус пришел в Россию не навсегда. Об этом он сказал в интервью телеканалу ТВЦ.

По его словам, Китай смог избавиться от инфекции при помощи введенных ограничительных мер: на три месяца закрывали многие предприятия, из-за чего был огромный спад был в экономике. Однако после улучшения ситуации все снова возобновилось с большей силой.

«Так будет и у нас. Вопрос времени», — отметил Собянин.

По последним данным, в России заразились вирусом почти 700 человек, вылечились — 30.

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