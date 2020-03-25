Глава Красноярского края поручил ограничить выезд людей

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Губернатор Красноярского края Александр Усс поручил главам районов ограничить выезд людей за пределы муниципальных образований с целью борьбы с коронавирусом. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

Так, Усс считает нужным разрешить лишь неотложные поездки.

Кроме того, губернатор призвал жителей края без острой необходимости не посещать общественные места. Усс также заявил, что самоизоляция является наиболее действенной мерой против COVID-19.

Губернатор также сделал акцент на самоизоляции пожилых людей и людей с хроническими заболеваниями. Он поручил чиновникам уделять данному вопросу особое внимание.

Руководителей важных объектов он призвал перевести сотрудников на удаленную работу, а при отсутствии такой возможности регулярно измерять работающим температуру.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. По последним данным, в России выявлено 495 случаев заражения коронавирусом нового типа.

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