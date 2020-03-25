Чехия исключила Китай из списка «стран риска» по коронавирусу
Чехия изменила список стран, посещение которых не рекомендовано гражданам страны из-за опасности распространения коронавируса нового типа, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя министерства здравоохранения страны Габриэлу Штепаниову.
В частности, из списка были исключены Китай и Южная Корея, отметила представитель минздрава. При этом в него были добавлены США, Израиль, Канада, Малайзия, Австралия и Португалия.
Кроме указанных стран, в списке находятся 13 стран, в которых число заражений коронавирусом превышает количество подтвержденных случаев в Чехии, напомнила Штепаниова.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19.
11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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