Вице-премьер Испании попала в больницу с подозрением на COVID-19

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Первый замглавы правительства Испании Кармен Кальво срочно была доставлена в одну из больниц Мадрида с подозрением на заражение коронавирусом. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление правительства страны.

Согласно сообщениям кабмина, в настоящее время вице-премьеру оказывается вся необходимая помощь. Результаты теста на коронавирус пока неизвестны.

Ранее инфекцию обнаружили у двух членов правительства Испании. На карантине также находится королева Летисия, которая потенциально могла контактировать с зараженными на одном из государственных мероприятий.

На сегодняшний день Испания находится на втором месте в Европе по числу зараженных COVID-19 после Италии. На 23 марта выявлено более 33 тысяч случаев заражения, скончались 2182 человека.

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